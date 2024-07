Kto kupił prehistorycznego giganta i gdzie go postawi - tego dom aukcyjny także nie ujawnił.

Najlepiej sprzedane dinozaury

Forbes opublikował ósemkę najlepiej sprzedanych na aukcjach skamienielin dinozaurów:

1. Apex (44,6 mln dol.)

2. Stan (31,8 mln dol.) — Skamieniałość Tyrannosaurus rex, obejmująca około 70 proc. szkieletu i kompletną czaszkę, została sprzedana przez dom aukcyjny Christie's państwu Abu Zabi w 2020 r. i oczekuje się, że w 2025 r będzie eksponowana w nowym muzeum historii naturalnej.

3. Sue (8,36 mln dol., czyli 16,22 mln dol. dzisiaj) — najbardziej kompletny Tyrannosaurus rex, jaki kiedykolwiek znaleziono, i pierwszy dinozaur, jaki kiedykolwiek sprzedano na aukcji, został nazwany Sue na cześć paleontologa, który go odkrył, i sprzedany Field Museum of Natural History w Chicago w 1997 r. przez Sotheby's.

4. Hector (12,4 mln dol.) — skamieniałość deinonycha, gatunku, na którym „Jurassic Park” oparł swoje filmowe welociraptory, przebiła szacunki sprzedaży w 2022 r. Została sprzedana nieujawnionemu nabywcy za kwotę dwukrotnie wyższą od szacowanej wartości od 4 do 6 milionów dolarów (później został wystawiony w Muzeum Historii Naturalnej w Danii).

5. Big John (7,7 mln dol.) — największa skamieniałość triceratopsa, jaką kiedykolwiek znaleziono, została sprzedana anonimowemu prywatnemu kolekcjonerowi w Paryżu w 2021 r. i jest obecnie wystawiona w Glazer Children's Museum w Tampie.

6. TRX-293 Trinity (6,13 mln dol.) — szkielet złożony z kości trzech różnych odkryć Tyrannosaurus rex sprzedany w Zurychu w zeszłym roku prywatnemu nabywcy.

7. Nienazwany gorgosaurus (6,1 mln dol.) — częściowy szkielet bliskiego krewnego Tyrannosaurus rex, który mierzył 22 stopy długości i 9 stóp wysokości, sprzedany w 2022 roku anonimowemu nabywcy.

8. Maximus (6,1 mln dol.) — najbardziej kompletna i najlepiej zachowana czaszka T-rexa, jaką kiedykolwiek znaleziono, znacznie odbiegała od szacunków sprzedaży wynoszących od 15 do 20 milionów dolarów, gdy została sprzedana anonimowemu nabywcy w 2022 roku (czaszka była w 75 proc. kompletna i ważyła około 160,25 funtów).