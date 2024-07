– Festiwale czy koncerty gwiazd w ramach światowych tras napędzają machinę chwilowych wzrostów cen. Tak było przed zakończonym właśnie festiwalem Open’er w Gdyni czy koncertem zespołu Metallica w stolicy – mówi Agnieszka Rzeszutek, ekspert Nocowanie.pl i dodaje, że w Gdyni, na dzień przed rozpoczęciem festiwalu, obłożenie osiągnęło poziom 81 proc., a wśród tych dostępnych pozostały głównie najdroższe obiekty. Osoby decydujące się na rezerwację w ostatniej chwili, za pobyt w apartamencie w okresie od 3 do 6 lipca musiały liczyć się z wydatkiem 2500 zł, a najdroższa dostępna opcja kosztowała blisko 5 tys. zł. – Za chwilę będziemy mieć w Warszawie podobną sytuację przed koncertami Taylor Swift, która wystąpi w Polsce w pierwszych dniach sierpnia – podkreśla.

Już teraz w bazie Nocowanie.pl na czas przyjazdu supergwiazdy zostało jedynie 10 proc. wolnych miejsc. Wśród nich wciąż znaleźć można oferty w dobrych cenach, gdzie para za dobę pobytu zapłaci średnio 300 zł. Na razie są to ceny zbliżone do tego, co w pozostałych terminach, choć jak przewiduje ekspert, w ostatnim tygodniu przed wydarzeniem ceny zapewne wzrosną.

Ceny rosną, bo przyjedzie Męskie Granie

W lepszej sytuacji są wielbiciele Męskiego Grania. Dzięki temu, że impreza peregrynuje po różnych regionach, nie gromadzi wszystkich swoich fanów w jednym miejscu. Na jego trasie zarówno dostępność, jak i ceny są zbliżone do tego, co w pozostałych dniach wakacji. – Na pierwszy z serii koncertów w Szczecinie w najbliższy weekend, dostępnych mamy ponad 40 proc. miejsc noclegowych. Da się znaleźć zakwaterowanie od 150 zł za dobę pobytu dla dwóch osób w kwaterach i pokojach. Choć i tutaj widzimy „festiwalowy wzrost”. W czasie koncertu za pobyt dwóch osób w apartamencie czteroosobowym zapłacić trzeba 855 zł, podczas gdy tydzień później, cena w tym samym obiekcie spada do 568 zł – podkreśla Agnieszka Rzeszutek.

W kolejny weekend Męskie Granie grać będzie w Gdańsku, gdzie wciąż dostępnych jest sporo miejsc, a w porównaniu do innych wydarzeń i koncertów, wciąż jest stosunkowo tanio. Para za dobę pobytu zapłaci od 320 zł za wypoczynek w motelu, czy 440 zł za pobyt w hostelu. Pobyt w hotelach czy apartamentach, to wydatek rzędu 500-700 zł za dobę.