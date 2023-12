Ukraiński rząd dopłaci do kupna aut osobowych. Ale jest haczyk

Trzecim krokiem ma być stworzenie dla krajowego producenta samochodów elektrycznych takiego systemu podatkowego, w ramach którego mógłby on konkurować z importem, w tej chwili praktycznie wolnym od ceł.

Rząd stawia na rozwój

- Ogólnie rzecz biorąc, Ukraina jest zainteresowana rozwojem własnego przemysłu samochodowego - powiedział Szurma. - Przemysł motoryzacyjny jest jednym z kluczowych elementów gospodarki, tworzy miejsca pracy, płaci podatki oraz wnosi wkład zarówno w PKB, jak i w bilans płatniczy, w którym import samochodów jest obecnie jedną z największych pozycji - dodał. Jego zdaniem ukraiński przemysł samochodowy ma przyszłość, ponieważ kraj ma chłonny rynek wewnętrzny.

- W najgorszych okresach liczba sprzedanych nowych aut spadała u nas do 200 tys. samochodów. Ale w najlepszych czasach było to nawet 600 tys. samochodów osobowych rocznie, a wszystko to odbywało się bez jakichkolwiek instrumentów finansowych umożliwiających ludziom otrzymanie kredytu po konkurencyjnej stopie – wspomina Rostisław Szurma.

- Ukraina ma dostęp do wszystkich komponentów niezbędne części do produkcji i montażu samochodów w kraju. Istnieje również wielu producentów części składowych dostarczających części komponenty dla wszystkich głównych korporacji samochodowych na świecie. Mamy również również wykwalifikowaną kadrę, która została przeszkolona i ma doświadczenie inżynieryjne. Nie brakuje nam jakichkolwiek minerałów niezbędnych do produkcji samochodów przyszłości, zwłaszcza litu i grafitu, które są kluczowymi pierwiastkami chemicznymi do produkcji głównego składnika samochodów przyszłości, samochodów elektrycznych – wyliczał Rostisław Szurma .

Rząd uznaje samochody elektryczne za jeden ze swoich globalnych priorytetów, dlatego też zostaną podjęte wszelkie możliwe wysiłki w ramach polityki umożliwiającej konwersję produkcji i konsumpcji na samochody elektryczne oraz lokalizację produkcji w Ukrainie – powiedział.