Biedronka stawia pierwsze recyklomaty. Podała pierwszą lokalizacje

b) nie są zgniecione lub uszkodzone,

c) nie są zanieczyszczone, w tym są całkowicie opróżnione z napoju,

d) posiadają oryginalną etykietę producenta, której stan umożliwia wczytanie kodu EAN.

W zamian za każde oddane opakowanie do recyklomatu klient Biedronki otrzyma voucher o wartości równej wielokrotności kwoty 5 gr, w zależności od ilości oddanych opakowań, przy czym w ramach jednorazowego oddania opakowań konsument uprawniony jest do uzyskania vouchera o wartości do 50 zł. Maksymalna liczba opakowań, którą można jednorazowo oddać to 1000 szt. Voucher można wykorzystać wyłącznie w sklepie, w którym został wydany – informuje portal dlahandlu.pl.