Gdzie banki stosują AI

Najczęściej w bankach GenAI znajduje zastosowanie w obszarze marketingu – wskazało go 47 proc. badanych menedżerów. W tym obszarze sztuczna inteligencja pomaga w interakcji z klientami czy tworzeniu treści marketingowych, wykorzystywana jest też coraz szerzej do targetowania odbiorców i analizy trendów .

Ale jest też wiele innych działów, w których banki zaprzęgają AI do pracy. To obsługa klienta, IT, sprzedaż, finanse czy cyberebezpieczeństwo. I co ważne, przynosi to wymierne korzyści, jak wskazują badani m.in. w postaci poprawy zarządzania ryzykiem (88 proc. wskazań), oszczędności czasu obniżaniu kosztów operacyjnych (85 proc.), ale też w postaci poprawy doświadczenia i satysfakcji pracowników (90 proc.).

Jakie bariery we wdrażaniu sztucznej inteligencji

Z GenAI, podobnie jak z innymi inwestycjami, wiąże się jednak ryzyko i niepewność. Główne obawy liderów bankowości dotyczą ochrony prywatności (74 proc.) i bezpieczeństwa danych własnych oraz klientów (71 proc.) - wynika z badań.

Kolejna bariera to wyzwania wdrożeniowe. W ocenie ponad połowy badanych korzystanie z publicznych i własnych zbiorów danych było lub prawdopodobnie będzie utrudnieniem we wdrażaniu GenAI. Podobny odsetek ankietowanych przyznaje, że kłopoty sprawia im praktyczna realizacja pomysłów.