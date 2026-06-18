805 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

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804 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

803 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

802 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2026–2028

801 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa

800 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w art. 252a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach