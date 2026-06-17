799 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 17 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego
798 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 czerwca 2026 r. w sprawie wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów podróży i noclegów członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego
797 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych
796 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
795 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny
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