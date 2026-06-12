771 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

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770 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych oraz w oddziałach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

769 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2026 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy

768 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Raciążek w województwie kujawsko-pomorskim

767 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

766 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2026 r. w sprawie porównywania i przesyłania danych biometrycznych lub alfanumerycznych do systemu Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego

765 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2026 r. w sprawie trybu oraz warunków technicznych dokonywania wpisów danych i występowania z wnioskami o porównanie danych z danymi Eurodac oraz wymogów technicznych dla systemów teleinformatycznych organów uprawnionych do dokonywania wpisów danych lub do występowania z wnioskami o porównanie danych z danymi Eurodac

764 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2026 r. w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do WUI

763 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2026 r. w sprawie struktury numeru identyfikacyjnego oraz numeru referencyjnego w systemie Eurodac

762 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2026 r. w sprawie granicy portu morskiego w Nowej Pasłęce

761 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla