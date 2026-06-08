571 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2026 r. w 125. rocznicę urodzin i w 45. rocznicę śmierci bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Reklama Reklama

570 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 21 maja 2026 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Realizowanie usług facility management (facility manager)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

569 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie upamiętnienia rozpoczęcia deportacji ludności polskiej do Kazachstanu w 90. rocznicę

568 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie 25. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy regulującej funkcjonowanie młodzieżowych rad samorządowych w Polsce

567 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie relacji polsko-amerykańskich i uczczenia 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki

566 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 8 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw