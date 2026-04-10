504 Ustawa z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

503 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2026 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy i wzoru protokołu tej kontroli

502 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

501 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

500 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

499 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Medycznym

498 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2026 r. w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe

497 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2026 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

496 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej