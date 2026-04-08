362 Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2026 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu

361 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2026 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.11 Premie dla młodych rolników

360 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 8 kwietnia 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw