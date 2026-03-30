343 Uchwała nr 93 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2026 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”

342 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw

341 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach

340 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Turcji o kształceniu obywateli Republiki Turcji w Kolegium Europy w Natolinie, podpisanym w Ankarze dnia 16 lutego 2026 r.

339 Porozumienie między Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Turcji o kształceniu obywateli Republiki Turcji w Kolegium Europy w Natolinie, podpisane w Ankarze dnia 16 lutego 2026 r.