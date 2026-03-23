389 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

388 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

387 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

386 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe