Aktualizacja: 16.01.2026 09:22 Publikacja: 16.01.2026 07:55
76 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi
75 Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego budynku, nadbudowa oraz modernizacja i doposażenie Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa placu zabaw i doposażenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży II poziom referencyjny w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku”
74 Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Dobudowa i rozbudowa budynku H celem zwiększenia dostępności i poprawy jakości opieki psychiatrycznej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”
73 Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego budynku dla Oddziału Psychiatrii Dorosłych oraz Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży wraz z obszarem dziennym i ambulatoryjnym przeznaczonym opiece psychiatryczno-psychologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie”
72 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Za kilka miesięcy wyniki zdawalności każdego egzaminatora na prawo jazdy będzie można sprawdzić w dostępnym dla...
Znamy najlepsze w Polsce licea ogólnokształcące i technika. W 28. rankingu Perspektywy 2026 pierwszą pozycję spr...
Gdyby prokurator, decydując o umorzeniu postępowania w sprawie Ewy Wrzosek, powołał się na stan wyższej konieczn...
Nowelizacja ustawy planistycznej wydłuży czas na przyjęcie planów ogólnych. Choć Rada UE zgodziła się na to już...
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nie podjął w czwartek decyzji w sprawie tymczasowego aresztowania Zbigniewa Z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas