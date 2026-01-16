76 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi

75 Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego budynku, nadbudowa oraz modernizacja i doposażenie Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa placu zabaw i doposażenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży II poziom referencyjny w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku”

74 Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Dobudowa i rozbudowa budynku H celem zwiększenia dostępności i poprawy jakości opieki psychiatrycznej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”

73 Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego budynku dla Oddziału Psychiatrii Dorosłych oraz Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży wraz z obszarem dziennym i ambulatoryjnym przeznaczonym opiece psychiatryczno-psychologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie”

72 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów