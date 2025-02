Z opublikowanych przez Jagodzińską danych wynika, że kwota wyegzekwowanych należności głównych wzrosła z ponad 8 do ponad 9 mld zł, wzrosły też zaległości podatkowe z 6,6 do 7,3 mld zł. Nastąpił spadek (z 3 miliardów do 1,8 miliarda zł) kwoty podatku VAT związanej z postępowaniami przygotowawczymi dotyczącymi wyłudzeń i karuzel VAT w sprawach o przestępstwa skarbowe lub przestępstwa.

Z 2 miliardów do 792 mln zł spadła wartość zabezpieczonego mienia w sprawach karnych i karnych skarbowych, czyli kwot, które można byłoby odzyskać od przestępców. O około 10 proc. spadły ustalenia z kontroli celno-skarbowych. Liczba zakończonych kontroli podatkowych spadła z 13 do 9,8 tys., a wartość wpłat po kontrolach celno-skarbowych z 2,3 do 1,7 mld zł, co zdaniem Jagodzińskiej może świadczyć o tym, że kontrolowane są tzw. słupy, a nie faktyczni przestępcy.

Według szefowej związkowców z KAS, spadki odnotowano także w STIR, czyli przy kontroli przepływu kapitału na rynkach finansowych. Liczba dokonanych blokad, kwoty zablokowane na rachunkach i liczba objętych blokadami podmiotów również uległy obniżeniu. W ocenie Jagodzińskiej „niczego nie popsuto jedynie w czynnościach sprawdzających w urzędach skarbowych i egzekucji".

„Jak zatem widać priorytetem obecnie zarządzanej KAS nie są realne pieniądze i wyniki. Zanotowano wyraźny spadek zabezpieczeń i kwot odzyskanych po kontroli. To jest powrót do starych metod i to powrót bardzo nieudolny! Szczególnie niepokoi fakt, że skoro według obecnego Szefa KAS wzrosła liczba pustych faktur i kwot nimi objętych to dlaczego mamy tak duży spadek kwoty objętej postępowaniami przygotowawczymi w VAT ( z 3 miliardów do 1.8 miliarda)? Skoro wykryto więcej i na większą kwotę to dlaczego nie prowadzi się dochodzeń i śledztw? Nie chcecie? Nie potraficie? DLACZEGO?” - grzmi Jagodzińska.