Gowin: Biorę pod uwagę usunięcie polityków Porozumienia z rządu

Jarosław Gowin, który podał się do dymisji po tym, jak odrzucona została jego propozycja przedłużenia kadencji Andrzeja Dudy i wyborów w 2022 roku z powodu trwającej pandemii koronawirusa, ma jednak nadzieję, że porozumienie w tej sprawie uda się zawrzeć nie tylko z Prawem i Sprawiedliwością, ale także z "partnerami z całej klasy politycznej".

Jest też przekonany, że współpracownicy z jego ugrupowania nie dadzą się skusić ewentualnymi propozycjami intratnych stanowisk.

- W polityce oferowanie stanowisk jest chlebem powszednim, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. To nie jest tak, że każdy jest do kupienia - mówił, dodając, że do swoich współpracowników ma pełne zaufanie. - Jestem pewien, że nie pękniemy.

Gowin zapowiedział cykl rozmów z politykami opozycji, których chce przekonać do swojej idei takich zmian w konstytucji, które zakładałyby siedmioletnią kadencję prezydenta bez możliwości reelekcji. Dziś jeszcze na ten temat będzie rozmawiał z Borysem Budką, a jutro lub pojutrze - z przedstawicielami Koalicji Polskiej.

Dodał też, że jest przekonany, że nadal będą się odbywać jego rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim.