Nie żyje Karolina Kaczorowska, wdowa po prezydencie RP

Urodzona w 1920 roku Karolina Kaczorowska (z d. Mariampolska) po wejściu wojsk radzieckich do Polski wraz z rodzicami, Franciszkiem i Rozalią, została wywieziona na Syberię.

Ojciec po pobycie w łagrze i amnestii wstąpił do Wojska Polskiego, a Karolina wraz z innymi dziećmi została ewakuowana do Iranu, a później przebywała w Ugandzie, gdzie uczęszczała do polskiej szkoły.

Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii ukończyła studia na Uniwersytecie Londyńskim, później pracowała jako nauczycielka i działała w harcerstwie, gdzie poznała Ryszarda Kaczorowskiego.

Była aktywna działaczką brytyjskiej Polonii, w latach 1989-1990, za prezydentury Ryszarda Kaczorowskiego na uchodźstwie, pełniła funkcję Pierwszej Damy.

W 2010 roku miała wraz z mężem uczestniczyć w uroczystościach w Katyniu. Zrezygnowała z przyczyn zdrowotnych.

Po śmierci Ryszarda Kaczorowskiego w katastrofie smoleńskiej poparła kandydaturę Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich, podobnie jak 5 lat później.

W 2015 roku Bronisław Komorowski odznaczył Karolinę Kaczorowską Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.