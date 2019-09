Zmarł Andrzej Chmielewski, kandydat Samoobrony na senatora

Andrzej Chmielewski był jednym z czołowych działaczy Samoobrony. Był przewodniczącym tej partii w województwie podlaskim i wiceprzewodniczącym Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona. Od 2006 do 2007 roku był wicemarszałkiem województwa podlaskiego. W roku 2018 znalazł się na liście komitetu SLD Lewica Razem do sejmiku województwa.

Ze względu na śmierć polityka, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku wstrzymała drukowanie kart do głosowania w okręgu nr 59 do Senatu. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeśli skreślenie nazwiska kandydata na senatora nastąpiło w związku ze śmiercią, zgłaszający ma możliwość zgłoszenia nowego kandydata, najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenie nowego kandydata nie wymaga kolejnej zbiórki podpisów, co konieczne jest przy zgłaszaniu kandydatów na senatora.

Po śmierci Andrzeja Chmielewskiego, o mandat senatorski w okręgu nr 59 ubiegają się Zenon Białobrzeski (PSL), Kornel Morawiecki (PiS) oraz Janusz Wasilewski (Kukiz'15 do Senatu).