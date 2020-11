Legia o wydarzeniach na "Marszu na Warszawę"

- Bardzo ostry i stanowczy komunikat. Sekcja damskich bokserów to jakaś nowa sekcja w klubie – napisał jeden z fanów Legii.

Inny zauważył: "Śmieszny jest ten wpis, zważywszy na to, ile u nas na trybunach politycznych znaków skrajnej prawicy. Tylko niestety nikt u nas tej patologii nie przegonił, a potem zdziwienie, że łebki w naszych barwach śmigają robić polityczny porządek na mieście".

Kolejny zaproponował, by władze klubu dały zatrzymanym po burdach 35 osobom zakaz stadionowy. – A może chociaż unieważniajcie wejściówki zatrzymanym? To może ktoś kupi bajkę o tym że Wam zależy. Odetnijcie się od patologii – zaapelował kolejny kibic Legii.

-To co wydarzyło się wczoraj w Warszawie przejdzie do historii jako dzień waszej hańby. Zaatakowaliście bezbronne kobiety. Uzbrojeni w pały, gaz i race wbiegliście w tłum i nap..... kogo popadnie. Zaatakowaliście matki, żony, siostry, narzeczone, dziewczyny, córki, koleżanki, znajome i nieznajome. Ich rodziny i dzieci. Zaatakowaliście nastolatki i staruszki. Zaatakowaliście kobiety walczące o swoją godność – napisał w swoim sobotnim poście.