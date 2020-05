Przeniosą misie z wybiegu, by incydenty się nie powtarzały

Dwie niedźwiedzice z warszawskiego ZOO, które żyją na wybiegu przy Al. Solidarności zostaną przeniesione do wnętrza ogrodu.

Taką decyzję podjęła dyrekcja ogrodu i władze miasta po czwartkowym incydencie, kiedy na wybieg dostał się pijany młody mężczyzna i próbował utopić jedno ze zwierząt. Poniżej dalsza część artykułu

- Bezpieczeństwo zwierząt w warszawskim ZOO jest najważniejsze. Po ostatnim, oburzającym incydencie razem z dyrekcją ZOO podjęliśmy decyzję o przeniesieniu niedźwiedzi do wnętrza ogrodu – napisała na Twitterze Karolina Gałecka, rzecznik stołecznego ratusza.

Na wybiegu przy alei Solidarności mieszkają obecnie dwie wiekowe niedźwiedzice - Sabina i Mała. Do stołecznego zoo trafiły w 2007 roku, ze szkoły cyrkowej w Julinku.

Decyzję o przeniesieniu niedźwiedzi z wybiegu podjęto po czwartkowym incydencie, kiedy to pijany 23-letni mężczyzna prawdopodobnie przeskoczył barierki od strony ulicy; wpadł do fosy i w pewnym momencie próbował podtopić pływającą w wodzie niedźwiedzicę.

Później ratował się ucieczką na skałę, skąd ewakuowała go straż pożarna. Po incydencie niedźwiedzica była bardzo zestresowana.

- Nasza niedźwiedzica uspokoiła się, czuje się dobrze, na noc wróciła do swojej gawry za skałami, zjadła posiłek. Jest pod opieką troskliwych opiekunów i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Osoba, która wtargnęła na wybieg niedźwiedzi zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, policja już prowadzi dochodzenie- informowało stołeczne zoo.

Po wytrzeźwieniu mężczyźnie przedstawiono zarzuty znęcania się nad niedźwiedzicą oraz zakłócenia miru. Mężczyzna wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze m.in. dwóch lat prac społecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie i nawiązkę finansową w wysokości 5 tys. zł na rzecz ochrony zwierząt.

- Człowiek jest to sprawne stworzenie, więc każdy płot jest w stanie sforsować. Tu zdawałoby się, że to zwierzę jest bezpieczne. Ale jak się wskoczy do wody, to ona nie jest głęboka. To był wybryk chuligański - komentował dziś w TVN24 Andrzej Kruszewicz, dyrektor stołecznego zoo.

Dodał, że tych kolesiów było kilku, oni dopingowali sprawcę i filmowali całą sprawę, więc obawiamy się, że to może znaleźć naśladowców.

- W związku z tym, niestety drodzy warszawiacy i prażanie, niedźwiedzie zostaną przeniesione na teren ogrodu. Nie będą miały takiego bogactwa wody, ale postaramy się zapewnić im komfort – zapowiedział dyr. Kruszewicz.

Operacja przeniesienia niedźwiedzi zostanie przeprowadzona w najbliższych dniach, choć jak przyznaje zoo wcale nie będzie prosta, bo trzeba będzie przygotować odpowiednie miejsce dla obu samic.

Pomysł dotyczący likwidacji wybiegu komentują internauci. - W gruncie rzeczy przykre, to jeden z symboli Pragi, Warszawy, ale jak ma być im lepiej, to ok. – napisał jeden z nich.

Inny dodał: - Całe szczęście. Ten wybieg był mały, klaustrofobiczny, niedźwiedzie na nim bardzo się męczyły i nudziły".

Budowa wybieg dla niedźwiedzi, który znajduje się przy al. Solidarności rozpoczęła się pod koniec lat 40. ub. wieku. Ukończono ją w 1952 roku. Wybieg był uzupełnieniem atrakcyjności Trasy W-Z.

W przeszłości również dochodziło tam do incydentów. Nieproszeni goście wchodzili do niedźwiedzi, wiele osób próbowało karmić misie, inni wrzucali do fosy zwykłe śmiecie.