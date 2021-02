Most imienia Czesława Niemena w stolicy

„Dowiedziałem się, że nowy most nie ma swojej nazwy. Ja proponuję »Most Niemena«" – napisał do „Rzeczpospolitej" Marek Gaszyński, legendarny dziennikarz dawnej Trójki, pisarz, autor słów do „Snu o Warszawie". – Most spina, spaja, zbliża, skraca odległość zarówno mentalną, jak i geograficzną. Czesław Niemen także łączył: tradycję piosenki ze wschodnim zaśpiewem i nowoczesnym rockiem. Łączył pokolenia, gatunki muzyczne, polską poezję ze swoją muzyką.

