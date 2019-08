Apple MacBook Pro zakazany w samolotach. Może się zapalić

Podobny zakaz wprowadziło już kilku przewoźników europejskich, w tym TUI, Thomas Cook, Air Italy i Air Transat. Europejska Agencja Lotnictwa (EASA) już w 2017 roku wydała takie ostrzeżenie. Chodzi o niebezpieczne baterie litowo-jonowe montowane w tym sprzęcie. Zalecono wówczas, że jeśli taki laptop bądź tablet jest przewożony, to nie wolno go włączać podczas trwania lotu. Dotyczy to sprzętu kupionego między wrześniem 2015 a lutym 2017 oraz niektórych egzemplarzy wyprodukowanych przed rokiem 2015. Apple ostrzegł właścicieli MacBooków Pro dopiero w czerwcu tego roku.

Aage Daunhaupt, rzecznik TUI Group Airlines ujawnił, że personel naziemny oraz pracownicy pokładu w liniach należących do tej grupy nieustannie informują o zagrożeniu przed startem samolotu, a „zakazane” laptopy nie mają prawa znajdować się ani na pokładzie, ani też w nadanym bagażu.