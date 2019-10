Inwestycja w odnawialne źródła energii coraz bardziej opłacalna

Istotnym czynnikiem przy zakupie instalacji fotowoltaicznych, jest wybór autoryzowanego dostawcy, co ułatwi i przyśpieszy otrzymanie pożyczki w banku. Warto zwrócić uwagę, że opłacalność inwestycji zależna jest od doboru sprzętu i parametrów, które powinny zagwarantować całkowite zapotrzebowanie na prąd. Zapewni to najszybszy zwrot inwestycji.

„Podczas wyboru producenta warto zwrócić uwagę na renomowanych producentów, dzięki czemu klient zyska szybki i łatwy proces obsługi transakcji nawet do 250 tys. zł w okresie do 6 lat. Ponadto autoryzowany dostawca gwarantuje rzetelność kalkulacji inwestycji, gwarancję nawet do 25 lat oraz solidny montaż i serwis.” - mówi Piotr Klimczak, Dyrektor Rynku Maszyn i Urządzeń w PKO Leasing w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl