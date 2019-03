Aukcja: Cała paleta mistrzów

Niedzielna aukcja dzieł sztuki Agra Art zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. A miłośnicy twórczości Jacka Malczewskiego mogą czuć się szczególnie usatysfakcjonowani.

W ofercie są aż cztery prace tego artysty. Ta najważniejsza, klasy absolutnie muzealnej to oczywiście jego autoportret. Malczewski znany z zamiłowania do fantazyjnych strojów, rycerskich zbroi, szat historycznych tym razem przedstawił siebie w stroju codziennym: szarej bluzie oraz letnim kapeluszu o szerokim rondzie. W dłoni trzyma paletę, symbol swej artystycznej profesji. Obraz zakupiony był przez Lipert Gallery w Nowym Jorku, a potem trafił do kolekcji Barbary Piaseckiej–Johnson. Cena wywoławcza 80 tys. zł (estymacja 100-150 tys.).

Piękny, pełen nostalgii jest namalowany przez Jacka Malczewskiego portret syna artysty także malarz,a Rafała. Cena wywoławcza 30 tys. zł. Kolejna ciekawostka Malczewskiego–ojca to niewielki olej na tekturze przedstawiający „Upadek Chrystusa pod krzyżem” stanowiący jedną ze stacji Drogi Krzyżowej. Cena wywoławcza 8 tys. zł.

Jedną z najdroższych prac niedzielnej aukcji będzie dużej klasy dzieło Józefa Brandta „Furażer” cena wywoławcza 580 tys. zł, (estymacja 600-800 tys,). Obraz przez całe lata znajdował się w prywatnej kolekcji w Hamburgu, a w 2014 roku trafił na aukcję w Rotterdamie. Na miłośników Witkacego zamiast pięknego portretu kobiecego czeka tym razem nastrojowa narysowana węglem „Kompozycja figuralna” (120 tys zł).

Dla tych, którzy zainteresowani są przedstawicielami szkoły monachijskiej łakomym kąskiem może być „Wachlarz malowany”. Rzecz składa się z 11 drewnianych piór na których są obrazy takich twórców jak Józef Brandt, Roman Kochanowski, Otto Piltz i inni. Cała paleta monachijczyków. To rzecz wielkiej urody, której licytacja rozpocznie się od 95 tys. zł (estymacja 150-250 tys.). Na niedzielnej aukcji jest też przepiękna „Sanna” praca jednego z filarów szkoły monachijskiej, Alfreda Wierusz-Kowalskiego. Zachwycają świetnie uchwycone w ruchu zwierzęta i postacie oraz wirtuozersko odtworzone światło. Cena wywoławcza – 300 tys. złotych.

W ofercie jest rzadko pojawiający się na aukcjach Witold Wojtkiewicz i jego „Pochmurny dzień” (cena wywoławcza 100 tys. zł), a także prace Kossaków, Rafała Malczewskiego, Axentowicza, Chełmońskiego, Hofmana, Michałowskiego, Meli Muter, Ruszczyca i innych oraz pokaźna kolekcja malarzy współczesnych. Są nawet rzeźby Igora Mitoraja.