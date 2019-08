Zmarł twórca potęgi sieci Biedronka

Porażką prezesa dos Santosa była z kolei nieudana próba podbicia brazylijskiego rynku. Jerónimo Martins przymierzało się też do ekspansji w Rumunii czy na Ukrainie, ale te plany pokrzyżował globalny kryzys. Wizerunkowo największe zawirowania firma przeżyła w 2012 r., gdy ogłoszono, że ród dos Santos, czyli obecnie najbogatsza rodzina w Portugalii, przenosi akcje Jerónimo Martins do zarejestrowanej w Holandii fundacji. Firmę krytykowano za brak patriotyzmu i uciekanie za granicę z płaceniem podatków, nawoływano do bojkotu jej sklepów. Akcja nie wyszła jednak poza media społecznościowe i strat biznesowych właściwie nie było.