Podróże do Japonii

Wędrówkę na Górę Fuji, najwyższy wulkaniczny szczyt Japonii (3776 m n.p.m.), niemal przez cały rok okryty śniegiem, można przeżyć prawie jak podczas realnej wspinaczki, oglądając panoramiczne widoki dzięki Street View.

Święta góra została wpisana w 2013 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Od wieków jest ikoną japońskiej kultury, źródłem inspiracji dla poetów haiku i twórców drzeworytów. Do artystycznych arcydzieł należą zwłaszcza wizerunki Fuji z XIX-wiecznych drzeworytów Katsushiki Hokusaja. Mozna je sobie przypomnieć na wirtualnej wystawie Google Arts&Culture, która przenosi zarazem do Muzeum Sztuki Yamatane w Tokio z bogatą kolekcją dzieł różnych epok.

Na liście światowego dziedzictwa UNESCO znajduje się ponad 20 wyjątkowych miejsc i obiektów w Japonii. Wirtualnie warto odwiedzić m.in. byłą największą japońską kopalnię srebra w Iwami Ginzan, która działała przez prawie 400 lat, od XVI wieku do początku XXI. Bogactwo złóż i wysoka jakość wydobywanego tu srebra miały znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Japonii oraz całej Azji południowo-wschodniej.

Kuszą też niedostępne tereny Parku Narodowego Shiretoko na Hokkaido - na najdalej wysuniętym na północ krańcu Japonii. To najbardziej odizolowany obszar na świecie. Jego nazwa wywodzi się od słowa Ainu, oznaczającego „miejsce, gdzie wyrasta ziemia”. W tym ekosystemie morskim i lądowym żyją gatunki zagrożone: ptaki morskie i wędrowne oraz ssaki, jak np. lew morski.

Wyspy Ogasawara (dawniej Bonin) - to archipelag, złożony z ponad 30 wysp, oddalonych o blisko 1000 km na południe od Tokio, który znalazł się na liście UNESCO także ze względu na bogactwo unikalnych roślin i zwierząt, jakie można tam spotkać. Miejsce to często bywa porównywane do Wysp Galapagos.

Miłośnikom zabytków polecamy odwiedzenie Kioto, dawnej stolicy cesarskiej Japonii, centrum życia kulturalnego od przeszło tysiąca lat.

Internauci mogą także obejrzeć cyfrowo odtworzony Zamek Shurijo, który znajdował się na liście UNESCO do 2019 roku, kiedy zniszczył go wielki pożar.

Albo podążyć szlakami licznych świętych miejscami, jak np. Hiraizumi ze świątyniami, ogrodami związanymi z buddyzmem Czystej Krainy, czy sanktuaria w Nikko związane z historią szogunów Tokugawa.

Z kolei Park Pamięci Pokoju w Hiroszimie z jedynym budynkiem, który zachował się blisko miejsca, gdzie 6 sierpnia 1945 r. wybuchła pierwsza bomba atomowa (tzw. Katedra Genbaku) opowiada o mieście, które jako pierwsze doświadczyło ataku nuklearnego, a jednocześnie jest symbolicznym wyrazem nadziei na pokój na świecie.

Na Google Arts&Culture wśród japońskich stron warto również odwiedzić „Made in Japan”, poświęconą japońskiemu rzemiosłu i tradycji, ujawniającą wiele ich sekretów.