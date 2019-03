Jaką pralkę do domu kupić?

Pralka jest niezbędnym wyposażeniem każdego gospodarstwa domowego. Który model wybrać? Jakie pralki będą najbardziej odpowiednie dla danej rodziny? Podpowiadamy w poniższym artykule.

Wsad pralki Klasa energetyczna pralki Pobór wody Efektywność prania

Wsad pralki





Przystępując do wyboru konkretnego rodzaju i modelu pralki, warto najpierw zastanowić się nad własnymi oczekiwaniami względem tego sprzętu. Zakup pralki jest inwestycją przynajmniej na kilka lat, dlatego dobrze jest, aby jej wybór był dobrze przemyślany.

Istotną kwestią jest wsad pralki. Jego wartość zależy m.in. od wielkości rodziny i jej potrzeb, a także od ilości miejsca w docelowym pomieszczeniu, w którym pralka będzie się znajdowała. W sprzedaży dostępne są modele o ładowności bębna od 2,5 do nawet 12 kilogramów (sprawdź polecane pralki Samsung o różnej ładowności: https://allegro.pl/kategoria/agd-wolnostojace-pralki-67441?marka=Samsung). Jeżeli sprzęt będzie przeznaczony dla pary lub dla singla w niedużym mieszkaniu, to lepiej zainwestować w nieduże urządzenia o pojemności około 5 kilogramów, ponieważ trudno będzie w tym przypadku wykorzystać całkowicie potencjał większych pralek, a będą one tylko zajmowały cenne miejsce w łazience. Natomiast dla rodzin z dziećmi, szczególnie małymi, najlepszym rozwiązaniem będą duże pralki Bosch i innych producentów o ładowności około 7 kilogramów lub nawet większe. Modele o największej ładowności (ok. 12 kilogramów) są przeznaczone przede wszystkim do działalności gospodarczych.

Klasa energetyczna pralki





Istotnym parametrem jest również klasa energetyczna pralki. Tak samo jak w innych urządzeniach AGD, ich producenci są zobowiązani do określania efektywności energetycznej, która jest zawsze zapisana na specjalnej etykiecie dołączonej do danego modelu. Ów parametr informuje o rocznym zużyciu energii elektrycznej i jest wyrażony w kW/h. Aktualnie klasyfikacja obejmuje siedem stopni, które są oznaczone od litery A+++ (jest to największa efektywność), do D (efektywność najmniejsza, obecnie pralki z tą literą są niemalże niespotykane, czego dowodem jest oferta nowoczesnych pralek z najwyższymi klasami https://allegro.pl/kategoria/agd-wolnostojace-pralki-67441). Wyższa klasa energetyczna wiąże się zazwyczaj z nieco większą ceną, jednakże wydatek ten zwróci się po pewnym czasie regularnego używania, za sprawą mniejszych rachunków za prąd, aniżeli w przypadku pralek z klasą niską.

Pobór wody





Ważny jest także pobór wody pralki Samsung lub dowolnego innego producenta. Im wartość poboru jest niższa, tym pralka jest bardziej oszczędna. Wartość poboru może się wahać między 11 a nawet 94 litrami. Zazwyczaj producenci podają zużycie wody w ciągu roku, informując przy tym o szacowanym zużyciu wody dla rodziny 4-osobowej przy wykonaniu 200 standardowych cykli prania (standardowych, tzn. bawełna 60 stopni Celsjusza). Przeciętna wartość poboru to około 9000 litrów wody w ciągu roku, ale dostępne są również pralki z mniejszą i większą wartością poboru: https://allegro.pl/kategoria/agd-wolnostojace-pralki-67441?marka=Bosch.

Efektywność prania





Dyrektywa Unii Europejskiej określa również obowiązek oznaczenia na pralce efektywności odwirowania i samego prania. Można spotkać się z 9-stopniową skalą, począwszy od najwyższej A+++, a kończąc na najniższej G. Im wyższa efektywność, tym urządzenie cechuje się lepszą skutecznością w usuwaniu zanieczyszczeń i brudu, a samo odwirowanie jest bardziej dokładne i szybsze.

Wybór konkretnego modelu pralki nie jest najłatwiejszy, jednakże szczegółowe przeanalizowanie wymienionych wyżej parametrów z pewnością pomoże ci w podjęciu najlepszego możliwego wyboru.





Materiał Promocyjny