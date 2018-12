Keith Richards już się nie upija

Keith Richards, znany z rock’n’rollowego trybu życia gitarzysta zespołu The Rolling Stones, przyznał, że skończył z piciem alkoholu. „Znudziło mi się” – skwitował.

Tydzień przed swoimi 75. urodzinami w wywiadzie dla magazynu „Rolling Stone” muzyk stwierdził, że nie pije już od blisko roku. Zdarza mu się wychylić lampkę wina czy kufel piwa, ale poczuł, że nadszedł już czas, by rzucić ostre picie. „Tak naprawdę nie zauważyłem w związku z tym jakiejś wielkiej zmiany – poza tym, że nie piję. Po prostu nie czułem się już dobrze po spożyciu. Swoje wypiłem. Więcej już nie chcę” – stwierdził.

Jego kolega z zespołu Ronnie Wood, który rzucił picie w 2010 roku, cieszy się z tej wiadomości i potwierdza, że „picie po prostu Keithowi już nie służyło”. Zdaniem Wooda od jakiegoś czasu widać, że Richards jest spokojniejszy i lepiej się z nim pracuje.

W wydanej kilka lat temu autobiografii „Życie” Richards, który 18 grudnia kończy 75 lat, szczerze opisywał swoje liczne uzależnienia od marihuany, heroiny i alkoholu. Muzyk był wielokrotnie zatrzymywany przez policję za posiadanie narkotyków.

Współzałożyciel The Rolling Stones opisał siebie jako ćpuna na dnie. Z pistoletem w ręku szukał dilerów heroiny w najgorszych spelunach. Opóźniał koncerty. Skończył brać heroinę w 1978 r. Ale tylko w ostatnich latach spadł z drabiny w bibliotece (szukał książki o anatomii Leonarda da Vinci!) i z palmy.

"O Keithie Richardsie wielu moralistów powie, że to człowiek bez zasad. Nieprawda! Ma zasady i to co najmniej dwie. Na każdym koncercie Stonesów śpiewa jedną ze swoich piosenek. Wita się też z fanami okrzykiem: >Dobrze być tutaj!< . Po czym dodaje: >Dobrze być gdziekolwiek!<" - pisał Jacek Cieślak.

W kwietniu przyszłego roku, 55 lat po pierwszej trasie koncertowej, The Rolling Stones planują kolejne tournée.

Ile warta jest marka The Rolling Stones? Nikt jeszcze nie podjął się wyceny artystycznych brandów, ale to także dzięki nim najwięksi artyści dołączają do grona najzamożniejszych ludzi tego świata.