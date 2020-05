Rzecznik SN: Przełom w wyborze prezesa SN? Dzięki modlitwie

Stępkowski przekonywał w rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność", że jego wybór na pełniącego obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego (zastąpił na tym stanowisku Kamila Zaradkiewicza, który w obliczu niemożnosci doprowadzenia do konsensusu w wyborze kandydatów na prezesa SN zrezygnował ze stanowiska - red.) wiele osób "zareagowało z entuzjazmem".

Stępkowski został wyznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę na pełniącego obowiązki I Prezesa SN, gdy zgromadzenie ogólne tego gremium miało wyłonić kandydatów na to stanowisko, którzy zostaliby przedstawieni prezydentowi To do głowy państwa należy wybór.

Poprzedni p.o. I prezesa SN Kamil Zaradkiewicz nie był w stanie doprowadzić do tego wyboru. Udało się to Aleksandrowi Stępkowskiemu, ale posiedzenie zgromadzenia ogólnego nie zakończyło się podjęciem wspólnej uchwały, a sędziowie zgłaszali uwagi do prowadzenia obrad przez Stępkowskiego.

W rozmowie z tysol.pl Stępkowski porównał sytuację sędziów "starszych stażem" do sytuacji "lokatorów w starej kamienicy komunalnej, którzy wiedli tam życie ciche, dostatnie i spokojne i którym pewnego dnia 'dokwaterowano' nowych lokatorów, w sytuacji, gdy do tej pory, to oni decydowali de facto o tym, kto zamieszka w 'ich' kamienicy". Zdaniem Stępkowskiego odruch odrzucenia 'nowych" sędziów jest naturalny, i taki właśnie obserwowano podczas obrad zgromadzenia ogólnego SN.

Prezydent Andrzej Duda wybrał spośród kandydatów na I prezesa SN Małgorzatę Manowską, która w głosowaniu zgromadzenia ogólnego SN zdobyła 25 głosów. Najwięcej - 50 głosów - uzyskał sędzia Włodzimierz Wróbel.

Aleksander Stępkowski po wyborze I Prezes SN został mianowany rzecznikiem instytucji.