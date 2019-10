Sprawca wypadku na Bielanach w szpitalu. Nie trafi do aresztu

Sprawca wypadku nie trafi na razie do aresztu - od niedawna przebywa w szpitalu.

Policja nie ujawnia, z jakiego powodu się tam znalazł.

Jednak w rozmowie z Polsat News Krystian O. stwierdził, że chciał sobie odebrać życie. - Zaraz mnie po prostu będą zabierali. Jeżeli uznają, że jest ze mną tak źle, jak ja czuje, że jest ze mną źle, no to może się to skończyć jeszcze gorzej, niż ja sobie wyobrażam - mówił reporterowi "Interwencji" w rozmowie telefonicznej. Twierdził, że jest właśnie na szpitalnej izbie przyjęć. - Wiem, że ja już mam pętle na szyi, ja już to wiem.

Krystian O. usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi do 8 lat więzienia. Jednak prokuratura będzie analizować, czy nie zmienić zarzutu na zabójstwo z zamiarem ewentualnym, a za to może grozić dożywocie.