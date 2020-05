Michał Kleiber: Moralne dylematy czasu pandemii

Zgadzamy się przecież, że maksymalne ograniczenie śmiertelności pandemii należy rozumieć jako zadanie rozciągnięte w czasie, za którym kryje się olbrzymia niepewność co do zakresu i skuteczności podejmowanych działań. Szacuje się, że koszt bezpośredniej pomocy dla potrzebujących jej firm i obywateli będzie w krajach rozwiniętych na poziomie 10 proc. PKB. Dochodzą do tego liczne pożyczki i gwarancje pożyczkowe oraz zgody na opóźnienia zwrotu wielu długów zaciągniętych w bogatych państwach przez kraje biedne. Wszystko przy ograniczonym w czasie trwaniu pandemii – a co jeśli przeciągnie się ona na np. dwa lata, jak szacują niektórzy eksperci? Nie wspominając już o tym, że daleko idąca pomoc potrzebna będzie jeszcze długo po ustąpieniu pandemii, kiedy to decyzje o ukierunkowaniu wsparcia mogą okazać się nie mniej trudne.