Ranking szpitali: Najlepsi nie zwalniają tempa

Wytrwale gonią ich pozostali laureaci „złotej dziesiątki", którzy od lat nie oddają pola konkurentom. Co ich wyróżnia? Dbałość o jakość, potwierdzana certyfikatami CMJ, i dążenie do porównywania się z najlepszymi. Wiedzą, że inwestycja w jakość i bezpieczeństwo pacjentów przekłada się zarówno na wyniki kliniczne, jak i finansowe.

W tym niełatwym dla nich roku udało im się wypracować zysk lub znacznie zmniejszyć zadłużenie, zracjonalizować pracę jednostek, a nawet podnieść płacę personelowi (zwycięskie CO w Bydgoszczy co roku podwyższa wynagrodzenia o 8 proc.).

Fakt, że drugi rok z rzędu liderzy nie przekroczyli bariery 900 punktów, nie wynika jednak z obniżania jakości szpitali, ale z dodatkowych kryteriów, jakie przed rokiem wprowadziło CMJ. Jakość pozostaje najważniejsza dla naszych liderów, co potwierdzają kolejnymi certyfikatami. I to nie tylko dlatego, że wzrost środków na kolejny rok zależy od akredytacji i certyfikatów jakości. (Wskaźnik korygujący Q, stanowiący element wzoru na obliczanie ryczałtu, zwiększa się o 0,02, jeśli szpital legitymuje się akredytacją CMJ z wynikiem 90 proc. punktów, o 0,015, gdy wynik wynosi powyżej 80 proc., i o 0,01, jeśli jest niższy). Ale do dbania o jakość zachęcają nie tylko pieniądze. Coraz częściej zwracają na nią uwagę sami pacjenci, gotowi dojechać do najlepiej ocenianego szpitala nawet z odległego województwa.