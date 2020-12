Pacjent z Covid-19 kosztowny dla płatnika

Na III poziomie sklasyfikowano ośrodki, do których trafia pacjent z potwierdzonym zakażeniem, ale u którego główną przyczyną hospitalizacji nie jest zakażenie koronawirusem. Ostatni to szpitale hybrydowe, łączące zadania np. szpitala II i III poziomu, które jednocześnie koordynują opiekę nad pacjentami z koronawirusem w każdym województwie.

Szpitale covidowe otrzymują też odrębne finansowanie niezależne od ryczałtu (mimo braku realizacji świadczeń związanego z pandemią Narodowy Fundusz Zdrowia co miesiąc wypłaca placówkom 1/12 kontraktu). Szpitale I i II poziomu zabezpieczenia covidowego, które musiały przekształcić np. jeden oddział do opieki wyłącznie nad pacjentami podejrzewanymi i zakażonymi koronawirusem, otrzymują opłatę za gotowość. To rekompensata za utracone wpływy, które placówka uzyskałaby z umowy z Funduszem, lecząc pacjentów na tym oddziale w normalnym trybie. Jej wysokość oblicza się względem wynagrodzenia za świadczenia wypłaconego placówce przez NFZ w styczniu i lutym 2020 r., czyli średniej z okresu przed pandemią. Jak zapewnia Fundusz, średnia to ponad 717 zł za dobę za każde takie łóżko.