Nie startujemy w plebiscycie. Będziemy walczyć o przetrwanie

„Nie można kontynuować modeli rozwoju, jakie były dotychczas. Choćby dlatego, że będziemy musieli zaspokajać potrzeby coraz większej liczby ludności. Nie da się też kontynuować modelu energetycznego, jaki mamy teraz. To nie jest popularny pogląd, ale nie startujemy w plebiscycie, tylko będziemy walczyć o przetrwanie. Do tego wszystkiego, do zrealizowania wizji rozwoju, potrzebni są ludzie. Nie wolno marnować talentów” – mówi dr Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen. Rozmowę w ramach debaty „Rzeczpospolitej” nad strategią dla Polski w perspektywie 2050 roku prowadzi Cezary Szymanek, redaktor naczelny rp.pl