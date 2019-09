Letnie upały zabiły we Francji 1435 osób stock.adobe.com

Fale upałów jakie tego lata uderzyły we Francję na przełomie czerwca i lipca (między 24 czerwca a 7 lipca) oraz w lipcu (od 21 do 27 lipca) doprowadziły do śmierci 1435 osób we Francji - podaje tamtejszy resort zdrowia.