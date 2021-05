Bartłomiej Radziejewski: PiS stworzył kulturę dworsko-wazeliniarską Fotorzepa, Robert Gardziński

Przyzwyczailiśmy się, że świat wolnych mediów, think tanków jest czymś oczywistym, że może być tylko lepiej. A być może za 30 lat będziemy wspominać to jako epizod historyczny, który mógł zaistnieć tylko w określonych warunkach, a ponieważ te warunki przestały występować, to samo musiało spotkać świat wolnej myśli - mówi Bartłomiej Radziejewski, prezes Nowej Konfederacji.