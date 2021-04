Romuald Ajchler: Afery SLD to był pikuś

Spośród wszystkich przewodniczących, z którymi miałem do czynienia, z Millerem pracowało mi się najlepiej. To jest konkretny facet. Na zdjęciu: Leszek Miller i Romuald Ajchler w Sejmie, wrzesień 2015 r.

Nie jestem taki prędki, żeby porzucać jedną partię dla drugiej. Muszę mieć ważne argumenty za przejściem. Na każdym spotkaniu musiałem wyjaśniać, dlaczego odszedłem. Było mi z tego powodu wstyd i wtedy postanowiłem, że więcej tego nie zrobię, bo to jest oszustwo - mówi Romuald Ajchler, poseł SLD, SDPL i Nowej Lewicy.

Plus Minus: Przez lata należał pan do Sojuszu Lewicy Demokratycznej i z list tej partii zdobywał pan mandat poselski. A teraz będzie pan należał do Nowej Lewicy. Pasuje panu ta zmiana? SLD to jest kawał historii, a Nowa Lewica nikomu nic nie mówi.

Raz odszedłem z SLD, a potem wróciłem. Zapłaciłem za tę niewierność cenę i nie mam ochoty tego powtarzać. Dlatego nie odejdę z Nowej Lewicy, choć nigdy do niej nie wstępowałem.

Leszek Miller powiedział, że nie pozwoli się przepisać do nowej partii, tym bardziej że nikt nie pytał go o zgodę, czy chce należeć do Nowej Lewicy.

On to co innego. Zakładał SLD i ciężko mu się pogodzić z faktem, że jego partia, której dwukrotnie był przewodniczącym, zniknęła ze sceny politycznej. Ale może jeszcze przemyśli sprawę i nie odejdzie. Spośród wszystkich przewodniczących, z którymi miałem do czynienia, z nim pracowało mi się najlepiej. To jest konkretny facet. Szkoda by było, gdyby odszedł.

