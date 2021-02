Konkwista na wspak

W fantastyce historie alternatywne należą do ulubionych przez czytelników – przyjemnie dowiedzieć się, że dzieje świata poszły innym torem. Najnowszym przejawem tego nurtu jest powieść Laurenta Bineta zatytułowana niewymyślnie „Cywilizacje". Opiewa najazd Inki Atahualpy na Portugalię i Hiszpanię, a potem zawładnięcie przez Inków zachodnią Europą.

Binet zmienia historię o 180 stopni i początkowo stara się o symetrię liczb i wydarzeń. Jeśli Pizarro miał niespełna 200 ludzi, to Atahualpa też. Jeśli Hiszpanie więżą władcę Inków i potem go mordują, to u Bineta Inkowie aresztują króla Karola V i ginie on przy próbie ucieczki. Jeśli Hiszpanie małymi siłami stopniowo opanowują imperium Inków, to w wersji alternatywnej też tak się dzieje.









Potem symetria zostaje złamana, bo Europa nie jest jednolita, do każdego kraju i władcy trzeba podchodzić z osobna. Dla Atahualpy pomocne okazuje się w tym dzieło niejakiego Machiavellego. Wódz inkaski kolejno żeni swe księżniczki i wodzów z przedstawicielami rodów królewskich starej Europy, nie mija wiele lat, a Inkowie stają się znaczącą siłą na kontynencie. Ciekawe jest śledzenie, jak zmieniły się życiorysy autentycznych postaci. Pizarro staje się paziem inkaskiej księżniczki, a Michał Anioł i Tycjan nadwornymi artystami Atahualpy.

Co z tego ...

