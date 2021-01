Papież Franciszek zaszczepi się w przyszłym tygodniu

Papież zachęcił wszystkich, by podobnie jak on zaszczepili się, chroniąc nie tylko własne zdrowie, ale także innych osób. - Sądzę, że z etycznego punktu widzenia wszyscy powinni się zaszczepić, to opcja etyczna, ponieważ ryzykujesz zdrowiem i życiem, ale ryzykujesz także życiem innych osób. W przyszłym tygodniu zaczniemy szczepienia w Watykanie, a ja zarezerwowałem już sobie miejsce. To trzeba podjąć – stwierdził Franciszek.

W wywiadzie dla Canale 5 Ojciec Święty odniósł się także do niedawnych zamieszek w Waszyngtonie i ataku na amerykański Kapitol. - Nigdy nie można godzić się na przemoc – powiedział. Wyraził zdumienie, że doszło do niej w społeczeństwie tak zdyscyplinowanym, jak amerykańskie. Jednocześnie zaznaczył, że trzeba wyciągnąć naukę z tego, co się wydarzyło i naprawić popełnione zło.