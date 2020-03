Paulina Kula: Na razie bez rewolucji w elektronizacji biznesu

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zatem zmiany w kodeksie spółek handlowych, mające na celu wprowadzenie do polskiego systemu prawnego prostej spółki akcyjnej oraz elektronizację postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym, zostały odłożone o rok – do 1 marca 2021 r. Tym samym rewolucja w zakresie elektronizacji działalności profesjonalnych podmiotów gospodarczych została gwałtownie wyhamowana. Co ciekawe, bez podania uzasadnienia faktycznego dla podjęcia takich działań.

Poniżej dalsza część artykułu