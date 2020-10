Niedzielski na froncie, Pszoniak w niebie Jakub Czermiński/Fotorzepa, fot. AdobeStock, fot. Piotr Wittmann

„Czy mamy ludzi do opieki nad pacjentami, którzy trafią do nowych szpitali polowych? Nie mamy” – mówi Karolina Kowalska, komentując dzisiejszą zapowiedź ministra zdrowia o powstaniu takich placówek w każdym mieście wojewódzkim. Minister Adam Niedzielski wprost mówi również o 15 – 20 tysiącach zakażeń dziennie w najbliższych tygodniach. A może ten scenariusz się właśnie realizuje, tylko o tym nie wiemy, bo robimy zbyt mało testów. W dzisiejszym wydaniu programu „Rzecz W Tym” żegnamy również Mistrza. Dziś rano dotarła do wszystkich smutna wiadomość o śmierci Wojciecha Pszoniaka. Aktora wspomina Jacek Cieślak.