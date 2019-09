Nowa era w lotnictwie: samolot zmieniający kształt podczas lotu

– Obecnie stosowane skrzydła są nieruchome, dlatego samoloty używają klap do zapewnienia odpowiedniej siły nośnej przy mniejszych prędkościach oraz lotek do przechylania maszyny. Skrzydło przyszłości dostosuje kształt do konkretnej fazy, aby zapewnić możliwie najlepszą sterowność, co z kolei zredukuje zużycie paliwa yjaśnia Benjamin Jenett z Massachusetts Institute of Technology.