Przełom w walce z HIV. Na razie u myszy

Naukowcy z Lewis Katz School of Medicine z Temple University oraz University of Nebraska Medical Center wyeliminowali HIV z DNA 9 spośród 23 myszy, na których przeprowadzali badania. Gryzonie były "uczłowieczone", zdolne do produkowania ludzkich limfocytów T, odpowiedzialnych za komórkową odpowiedź odpornościową i podatnych na HIV.

Najpierw myszom podano antywirusowy lek o przedłużonym działaniu, by powstrzymać komórki z HIV od replikacji. Substancję zaprojektowano tak, by uwalniała się w organizmie przez kilka tygodni. Następnie badacze zastosowali środki inżynierii genetycznej. Korzystając z metody CRISPR-Cas9 "wyczyścili segmenty genomu" myszy, usuwając chromosom HIV. Proces zakończył się pełnym powodzeniem u prawie 40 proc. gryzoni.

Wyniki potwierdzają, że eliminacja HIV jest możliwa, ale naukowcy tonują nastroje. - Lądujemy na Księżycu. Do Marsa jeszcze nie dolecieliśmy - powiedział CNN Howard Gendelman z University of Nebraska Medical Center.

Kamel Khalili i jego zespół z Lewis Katz School of Medicine pracują nad powtórzeniem wyników badań u naczelnych, u których potwierdzenie, że HIV udało się wyeliminować, trwa od 9 do 12 miesięcy. W ciągu roku naukowcy mogą opublikować pracę o wynikach inżynierii genetycznej u naczelnych. Jeżeli metoda okaże się skuteczna, za rok mogą ruszyć testy kliniczne.