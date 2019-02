Wielka Brytania: Diabetycy gromadzą zapasy insuliny na wypadek brexitu bez umowy

Sama Theresa May cierpi na cukrzycę - zauważa AFP

Diabetycy i dostawcy insuliny w Wielkiej Brytanii gromadzą cenny lek, aby uniknąć potencjalnych niedoborów w przypadku opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej bez porozumienia - donosi agencja AFP.

- Zacząłem około dwa miesiące temu - powiedział AFP David Burns, 37-letni nauczyciel z Londynu. - Zwykłem wykupywać insulinę raz w miesiącu, teraz robię to mniej więcej raz na dwa tygodnie i zamierzam to robić dalej, dopóki nie będę pewien, że wszystko będzie dobrze - tłumaczył. - Ale najprawdopodobniej zmierzamy do brexitu bez umowy, a nasz kraj znajduje się w bardzo niepewnej sytuacji - dodał.

Poniżej dalsza część artykułu

- 3,7 miliona cukrzyków z Wielkiej Brytanii (w tym sama premier Theresa May), niemal całkowicie musi polegać na imporcie insuliny z kontynentalnej Europy - hormonu wytwarzanego przez trzustkę, który pomaga diabetykom regulować poziom cukru we krwi.

Brexit bez umowy niemal na pewno oznaczałby przywrócenie kontroli celnej i zdrowotnej, co może prowadzić do opóźnień w dostawach na granicy. Londyn i Bruksela zapewniają, że chcą uniknąć takiego scenariusza, ale do daty ustalonej jako termin opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię pozostał już zaledwie miesiąc.

Robin Hewings z Diabetes UK powiedział, że nie widzi obaw niedoboru insuliny w całym kraju, ale zastrzegł, że lokalnie mogą pojawić się problemy. Dostawcy z Wielkiej Brytanii próbowali to uprzedzić, gromadząc większe ilości zapasów insuliny, niż wymaga tego rząd. Np. Novo Nordisk, który dostarcza ponad połowę insuliny stosowanej na Wyspach, podwoił swoje rezerwy.

- Będziemy kontynuować gromadzenie zapasów przed 29 marca. Wówczas spodziewamy się mieć około dwa i pół raza większe zapasy (czyli na ok. 17 tygodni), w gotowości do potencjalnego braku umowy ws. brexitu - poinformował przedstawiciel firmy. Francuska grupa Sanofi, produkująca insulinę w pobliżu Frankfurtu w Niemczech, również zwiększyła zamówienia, by mieć zapasy na 16 tygodni.

Diabetes UK i inna grupa JDRF wezwały rząd, by przedstawił więcej szczegółów na temat przygotowań, związanych z możliwością brexitu bez umowy. Podkreślają, że oprócz insuliny osoby chore na cukrzycę stosują inne leki oraz używają takich produktów z importu, jak igły, pompy insulinowe i urządzenia służące do pomiaru poziomu glukozy we krwi.

Ministerstwo zdrowia stara się uspokoić nastroje i z zadowoleniem przyjmuje wysiłki branży farmaceutycznej. - Jesteśmy przekonani, że jeśli wszyscy będą robić to, co powinni, dostawy leków nie będą przerwane nawet w przypadku braku porozumienia - powiedział rzecznik ministerstwa w rozmowie z AFP.