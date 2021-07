Koronawirus. Dominikana: Prezydent przyjął trzecią dawkę szczepionki na COVID

54-letni prezydent wcześniej przyjął dwie dawki szczepionki Sinovac. Tym razem zaszczepił się szczepionką Pfizer/BioNTech w punkcie szczepień na COVID-19 znajdującym się w pobliżu pałacu prezydenckiego.

- Wzywam wszystkich mieszkańców kraju, by szczepili się pierwszą i drugą dawką oraz trzecią, by wzmocnić efekt. To pomoże nam osiągnąć normalizację - powiedział dziennikarzom obserwującym jego szczepienie.

W liczącej 10,5 mln mieszkańców Dominikanie wykryto jak dotąd blisko 340 tys. zakażeń koronawirusem i ok. 4 tysięcy zgonów chorych na COVID-19.

Co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 5,4 mln mieszkańców kraju. Dwoma dawkami zaszczepiło się 3,8 mln.