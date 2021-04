Koronawirus. Prof. Pinkas: Nie znaliśmy tego wirusa. Zaskoczył nas

Czym zaskoczył nas koronawirus? - Łatwo się rozprzestrzenia - przyznał prof. Pinkas. - Cały świat nie przewidział, że mimo iż 80 proc. genomu tego wirusa jest podobny do sześciu innych to nie poradzimy sobie z tym wirusem tak szybko jak z MERS czy SARS - podkreślił.

- Dość istotny wpływ na to co się wydarzyło pod koniec września i w październiku miała pogoda - mówił też prof. Pinkas pytany, dlaczego prognozował iż druga fala epidemii koronawirusa w Polsce osiągnie szczyt przy ok. tysiącu zakażeń na dobę (w rzeczywistości w szczycie jesiennej fali liczba zakażeń w ciągu doby doszła do poziomu niemal 28 tysięcy).

- Mówiliśmy wtedy prawdę, byłem głęboko przekonany, że nawet jeśli będziemy mieli więcej zachorowań to powinniśmy sobie z nimi poradzić - podkreślił prof. Pinkas.

- Na każdym etapie, gdy wypowiadałem swoje słowa jako Główny Inspektor Sanitarny posiadałem wiedzę z danego czasu, to była wiedza pochodząca ze źródeł naukowych - mówił też.

- Ten wirus to nie jest tylko biologia, to jest w dużej mierze socjologia - kontynuował. Zapewnił też, że prognozy dotyczące rozwoju epidemii w Polsce zawsze opierał na dostępnej wiedzy.