Koronawirus. USA. Dr Anthony Fauci apeluje. "Też jestem zmęczony"

- Wszyscy, w tym ja, do jakiegoś stopnia jesteśmy zmęczeni COVID-19, ale to co próbujemy podkreślić to to, że to (epidemia) się skończy - dodał epidemiolog.

- Musimy wytrzymać tylko trochę dłużej, dać szczepionkom szansę uporać się z tym. Gwarantuję, że późną wiosną i wczesnym latem będziemy wracać do pewnego stopnia normalności, na którą wszyscy liczą, ale nie chcemy zrobić tego przedwcześnie - mówił dr Fauci.

- Nie chcemy wycofać się z obostrzeń w czasie, gdy widzimy wypłaszczenie się liczby zakażeń na wysokim poziomie - dodał.