Organizm dzieci silniej odpowiada na zakażenie koronawirusem

Autorzy badania poinformowali, że odkrycie to pomogło wyjaśnić, dlaczego dzieci są mniej podatne na ciężką postać Covid-19 niż dorośli.

Zespół kierowany przez naukowców z Weill Cornell Medicine zbadał między kwietniem a sierpniem 2020 roku prawie 32 000 testów na przeciwciała z Nowego Jorku, stwierdzając, że podobna liczba z 1200 dzieci i 30 000 dorosłych wykazała oznaki przebytej infekcji -- 17 procent i 19 procent.

Naukowcy następnie zbadali pacjentów, którzy uzyskali wynik dodatni, 85 dzieci i 3,648 dorosłych, aby określić poziom przeciwciał immunoglobuliny G (IgG). Jest to kluczowy rodzaj przeciwciał "neutralizujących", które wiążą się z białkiem wirusa, zapobiegając jego inwazji na komórki.

32 dzieci w wieku od jednego do 10 lat wykazało średnią poziomu IgG prawie pięciokrotnie wyższą niż 127 młodych dorosłych w wieku od 19 do 24 lat.

Badacze skupili się później na grupie 126 dodatnich pacjentów w wieku od roku do 24 lat, z których żaden nie doświadczył ciężkiej postaci Covid-19, w celu dalszego scharakteryzowania odpowiedzi przeciwciał.

W tej grupie dzieci w wieku od jednego do 10 lat miały średnio ponad dwukrotnie wyższy poziom przeciwciał IgG niż młodzież w wieku od 11 do 18 lat, która z kolei miała ponad dwukrotnie wyższy średni poziom niż młodzi dorośli w wieku od 19 do 24 lat.

"Nasze wyniki sugerują, że różnice w klinicznych objawach Covid-19 u pacjentów pediatrycznych w porównaniu z dorosłymi pacjentami mogą być częściowo spowodowane odpowiedzią immunologiczną związaną z wiekiem" - przekazali autorzy badania.