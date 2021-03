Koronawirus pochodzi z chińskiego laboratorium? Wypowiedź byłego szefa CDC

- N?adal uważam, że najbardziej prawdopodobne źródło tego patogenu to laboratorium, z którego się wydostał. Inni w to nie wierzą, w porządku. Naukowcy w końcu to ustalą. Nie jest niczym co się nie zdarza, w przypadku patogenów układu oddechowego, nad którymi pracuje się w laboratorium, że dochodzi do zakażenia nimi pracownika - mówił Redfield.

Możliwość, że koronawirus wydostał się z laboratorium w Wuhan lub w innym chińskim mieście WHO ocenia jako "ekstremalnie mało prawdopodobną".

Zespół ekspertów WHO, badający pochodzenie koronawirusa po wizycie w Chinach podkreślał, że najbardziej prawdopodobną hipotezą dotyczącą jego pochodzenia jest zakażenie się wirusem człowieka od zwierzęcia, być może za pośrednictwem pośredniego nosiciela.