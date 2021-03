Zmarnowało się ponad tysiąc szczepionek. Powodem awaria zamrażarki

Resort zdrowia przyznał, że w weekend doszło do awarii zamrażarki, w której przechowywano szczepionki. Jednocześnie odmówiono podania nazwy placówki medycznej, w której doszło do zdarzenia oraz producenta sprzętu. Dodano jednak, że firma odpowiedzialna za produkcję zamrażarki zbada przyczynę awarii.

Ponad tysiąc dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi poszło na marne z powodu złej temperatury przechowywania preparatów - poinformowało w poniedziałek japońskie ministerstwo zdrowia. Zaznaczono także, że jest to pierwszy taki przypadek w kraju.

Japonia podpisała umowy na dostarczenie jej łącznie ponad 500 mln dawek szczepionek na COVID-19. Dotąd do użycia zatwierdzono w kraju jedynie szczepionkę Pfizer/BioNTech. Dotychczas doszło do trzech dostaw. Łącznie jest to około 1,4 mln dawek.

Program szczepień na COVID-19 w Japonii rozpoczął się 17 lutego. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy ochrony zdrowia.

Szczepionkę Pfizer/BioNTech należy przechowywać w temperaturze około minus 75 stopni Celsjusza.